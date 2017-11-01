Karamürsel-Hereke deniz hattı için tekne kiralanacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, Karamürsel-Hereke hattında 12 ay süreyle yolcu taşımaya uygun yolcu motoru kiralanması için ihale açtı.
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İhale 22 Kasım günü saat 09.00’da başlayacak. İhaleyi kazanan firma 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında bu hatta yolcu taşıyacak. Söz konusu ihale İzmit Körfezi’nde yolcu taşıma işini özelleştirmeye yönelik ilk adım anlamına geliyor.
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Etiketler : Karamürsel-Hereke hattı, ihale, tekne
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