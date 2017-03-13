Karamürsel İ.Y, 1.Lig için geri sayıyor

2.Lig’de normal sezonda fırtına gibi esen Siyah-Beyazlılar 1.Lig yolunda ilk adımı atmıştı. Temsilcimiz çarşambadan itibaren üç gün süreyle Konya’da yarı final maçlarına çıkacak.

YARI FİNALLER KONYA’DA

2.Lig’de normal sezonda fırtına gibi esen, 18 maçın 16’sını kazanarak şampiyon olan Karamürsel İ.Y, 1.Lig yolunda ilk adımı atmıştı. 63 takımın yer aldığı ligde ilk 16’ya girme başarısı gösteren Siyah-Beyazlıları şimdi zorlu yarı final maçları bekliyor. 15-17 Mart tarihlerinde Konya ilinde gerçekleşecek olan yarı finallerde temsilcimiz Muş Lalezar, Adana Seyhan ve Şırnak Cizre ile aynı grupta yer aldı. Tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk iki takım 8’li Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek.

ÇARŞAMBA BAŞLIYOR, CUMA BİTİYOR

Karamürsel İ.Y yarı finaldeki ilk maçını çarşamba günü 2.grup birincisi Şırnak Cizrespor ile oynayacak. Konya Büyük Kongre Salonu’ndaki küçük salondaki maç saat 11.00’de başlayacak. Perşembe günü saat 14.00’de 4.grup ikincisi Adana Seyhan karşısına çıkacak Siyah-Beyazlılar cuma günü son maçında saat 11.00’de en iyi grup üçüncüsü olarak son 16’ya yükselen Muş Lalezar karşısına çıkacak. Konya’daki yarı finallerde toplam 16 takım 4’erli 4 grupta mücadele edecek, üç gün sürecek maçların ardından 8 takım finallere yükselecek.

4 TAKIM 1.LİG’E ÇIKACAK

Karamürsel İ.Y’nun yetenekli oyuncu kadrosuyla Konya’daki yarı finalleri zorlanmadan geçerek adını finallere yazdırması bekleniyor. Türkiye finalleri tarafsız il merkezinde 8 takımın katılımıyla oynayacak. Tarih ve yer daha sonra açıklanacak. 4’erli iki grup oluşturulacak ve tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk 2’ye giren 4 takım adını 1.Lig’e yazdıracak. Karamürsel İ.Y Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan, hedefi için kenetlendiklerini söyledi, “Kocaeli iline, ilmemize 1.Lig’i getireceğiz” dedi.