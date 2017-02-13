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Karamürsel İ.Y 1.Lig yolunda

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Karamürsel İ.Y 1.Lig yolunda
İlimizi 2.Lig’de temsil eden Karamürsel İ.Y erkek voleybol takımı, sağlam adımlarla 1.Lig hedefine doğru yol alıyor.

Önceki gün Tekirdağ Gençlik Hizmetleri deplasmanına çıkan Siyah-Beyazlı ekibimiz, 25.18, 25-20 ve 25-19’luk setlerde salondan 3-0 galip ayrıldı. 15’nci maçında 13.galibiyetini alan, puanını 39 yapan temsilcimiz takipçisinin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. İki takımın Play-Off’a çıkacağı grupta üçüncüyle arasında 7 puan fark bulunan Karamürsel İ.Y bitime 3 maç kala işi bitirmeye çok yakın gözüküyor. 

MUHARREM ERDOĞAN İNANÇLI
Siyah-Beyazlı ekibimiz Play-Off’a kaldığında son 16 takım arasına girmiş olacak. Bu sezon ligden 4 takım 1.Lig’e yükselecek. Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan, üst üste 9 maçtır kazandıklarını, çok iyi hava yakaladıklarını belirterek, “Bu yolun sonunda inşallah 1.Lig’de olacağız” dedi. Temsilcimiz bu hafta Pazar günü evinde Mahir Başar Ortaokulu ile karşılaşacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Yeni Kandıra ise Sungurlu deplasmanında 3-0 kaybetti. 
 

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