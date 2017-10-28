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Karamürsel İ.Y beraberlikle başladı

Karamürsel İ.Y beraberlikle başladı

İzmir’de Cumhuriyet Kupasına katılan Karamürsel İdman Yurdu U-11’in ilk maçında Denizli Çamlıktepespor ile 0-0 berabere kaldı.

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GÖZTEPESPOR İLE KARŞILAŞACAK
İzmir’de Altınorduspor’un düzenlediği Cumhuriyet Kupasına davet edilen ilimizden Karamürsel İdman Yurdu ilk maçına dün çıktı. U-11 yaş kategorisindeki sporcular ile çıktığı karşılaşmada Denizli ekibi Çamlıktepespor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadele de Siyah – Beyazlı temsilcimiz sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Karamürsel İdman Yurdu bu sabah saat 11.00’de Göztepespor ile karşılaşacak U-11 takımının yanı sıra U-12 takımı da yarın sabah saat 11.00’de Adaspor ile karşılaşacak.
 

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