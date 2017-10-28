Karamürsel İ.Y beraberlikle başladı

GÖZTEPESPOR İLE KARŞILAŞACAK

İzmir’de Altınorduspor’un düzenlediği Cumhuriyet Kupasına davet edilen ilimizden Karamürsel İdman Yurdu ilk maçına dün çıktı. U-11 yaş kategorisindeki sporcular ile çıktığı karşılaşmada Denizli ekibi Çamlıktepespor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadele de Siyah – Beyazlı temsilcimiz sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Karamürsel İdman Yurdu bu sabah saat 11.00’de Göztepespor ile karşılaşacak U-11 takımının yanı sıra U-12 takımı da yarın sabah saat 11.00’de Adaspor ile karşılaşacak.

