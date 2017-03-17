Karamürsel İ.Y. finalleri garantiledi

ADANA SEYHAN’I DA YENDİ
İlimizi Konya’da yapılan 2.Lig’e terfi yarı finallerinde temsil eden Karamürsel İ.Y ilk gün Şırnak Cizre’yi 3-1 yenmişti. İkinci gün Adana Seyhan karşısına çıkan Siyah-Beyazlı ekibimiz ilk iki seti 25-23 ve 25-15 aldı. Üçüncü ve dördüncü sette Adana ekibi 29-27 ve 25-22 üstün ayrılınca, Tre Break setine gidildi. Temsilcimiz çok üstün bir oyunla bu seti 15-3 alarak salondan 3-2 galip ayrıldı. 2’de 2 yapan Karamürsel İ.Y grupta ilk 2’yi garantileyerek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Temsilcimiz bugün oynadığı son maçta Muş Lalezar’ı da 3-0 yendi. Böylece ekibimiz yarı finalleri 3’te 3 ile kapattı.
FİNALLER ANKARA’DA
Bu arada Voleybol Federasyonu final maçlarının tarih ve yerini belirledi. Maçlar 21-23 Mart tarihleri arasında Ankara’da Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’nda oynanacak. 8 takım 4’erli iki gruba ayrılacak, tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk 2’ye giren 4 takım adını 1.Lig’e yazdıracak. Siyah-Beyazlı kafile pazartesi günü Ankara’da giderek pusuya yatacak. Kuralar aynı gün saat 18.00’de çekilecek.
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