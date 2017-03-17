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Karamürsel İ.Y. finalleri garantiledi

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Karamürsel İ.Y. finalleri garantiledi
Konya’daki yarı finallerde ilk iki maçını kazanan, grubu ilk ikide bitirmeyi garantileyen Siyah-Beyazlılar Türkiye finallerine kalma başarısı gösterdi. Temsilcimiz Ankara’daki finalleri de aşarak 1.Lig’e çıkmak istiyor.

ADANA SEYHAN’I DA YENDİ

İlimizi Konya’da yapılan 2.Lig’e terfi yarı finallerinde temsil eden Karamürsel İ.Y ilk gün Şırnak Cizre’yi 3-1 yenmişti. İkinci gün Adana Seyhan karşısına çıkan Siyah-Beyazlı ekibimiz ilk iki seti 25-23 ve 25-15 aldı. Üçüncü ve dördüncü sette Adana ekibi 29-27 ve 25-22 üstün ayrılınca, Tre Break setine gidildi. Temsilcimiz çok üstün bir oyunla bu seti 15-3 alarak salondan 3-2 galip ayrıldı. 2’de 2 yapan Karamürsel İ.Y grupta ilk 2’yi garantileyerek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Temsilcimiz bugün oynadığı son maçta Muş Lalezar’ı da 3-0 yendi. Böylece ekibimiz yarı finalleri 3’te 3 ile kapattı.  

FİNALLER ANKARA’DA

Bu arada Voleybol Federasyonu final maçlarının tarih ve yerini belirledi. Maçlar 21-23 Mart tarihleri arasında Ankara’da Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’nda oynanacak. 8 takım 4’erli iki gruba ayrılacak, tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk 2’ye giren 4 takım adını 1.Lig’e yazdıracak. Siyah-Beyazlı kafile pazartesi günü Ankara’da giderek pusuya yatacak. Kuralar aynı gün saat 18.00’de çekilecek.

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