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Karamürsel İ.Y kötü başladı

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Karamürsel İ.Y kötü başladı
İlimizi Ankara’da yapılan 2.Lig finallerinde temsil eden Karamürsel İ.Y erkek voleybol takımı, dün oynadığı ilk maçında Artvin Arhavi’ye kaybetmekten kurtulamadı.

Maça iyi başlayan, ilk seti 25-23 alan Siyah-Beyazlılar ikinci setten 26-24 yenik ayrıldı. Üçüncü seti 25-17 kazanan temsilcimiz dördüncü seti 25-15 kaybedince iş Tre Break setine kaldı. Müthiş heyecana sahne olan beşinci seti 15-12 kaybeden Karamürsel İ.Y sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

SON MAÇLAR YARIN
 Grubun diğer maçında Alanya Belediyesi, Haliliye’yi 3-2 ile geçti. Temsilcimiz ikinci maçını bu akşam saatlerinde Şanlıurfa Haliliye ile oynayacaktı. Finallerde son maçlar bugün Siyah-Beyazlı ekibimiz Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’ndaki saat 18.30’da Alanya Belediyespor ile karşılaşacak. 4’lü grupta ilk iki takım 1.Lig’e yükselecek. İlk maçını kaybeden Karamürsel İ.Y’nun 1.Lig vizesi alması için diğer iki maçı kazanması gerekiyor.

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