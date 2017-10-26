Karamürsel İ.Y, Kuşadası’na gitti
Altınordu Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasına davet edilen Karamürsel İ.Y kafilesi önceki gün maçların oynanacağı Kuşadası’na gitti.
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Turnuvada 2005 ile 2008 doğumlular forma giyebilecek. Siyah-Beyazlı ekibimizin kadrosu ise 2007 ve 2008 doğumlu futbolculardan oluşuyor. Turnuvada maçların yarın başlayacağı, maç programının sabah saatlerinde belli olacağı öğrenildi. Karamürsel İ.Y Başkanı Muharrem Erdoğan, genel kaptan Cihan Yardım ile futbolcu aileleri de kafilede bulunuyor.
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Etiketler : Karamürsel İ.Y, Kuşadası
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