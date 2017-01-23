Karamürsel İ.Y lider oldu

Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu’ndaki maçın ilk setinde temsilcimiz tutuktu. Konuk ekip ilk seti 25-20 aldı. Siyah-Beyazlılar ikinci seti 25-18 kazanıp önce skoru 1-1’e getirdi, ardından 25-19 ve 25.18’lik setlerle salondan 3-1 galip ayrıldı.
12 maçta 10 galibiyetle 30 puan toplayan Karamürsel İ.Y bir maç fazlasıyla takipçisinin 3 puan önünde yer alıyor. Siyah-Beyazlılar emin adımlarla 1.Lig’e ilerliyor. Ekibimiz bu hafta Ovacık deplasmanına çıkacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Yeni Kandıra ise haftayı evinde Ziraat Bankası karşısında aldığı 3-2’lik yenilgiyle geçirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.