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Karamürsel İ.Y lider oldu

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Karamürsel İ.Y lider oldu
İlimizi 2.Lig’de temsil eden Karamürsel İ.Y erkek voleybol takımı, dün evinde oynadığı maçta Büyükşehir Belediye’yi mağlup edince liderliği ele geçirdi.

Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu’ndaki maçın ilk setinde temsilcimiz tutuktu. Konuk ekip ilk seti 25-20 aldı. Siyah-Beyazlılar ikinci seti 25-18 kazanıp önce skoru 1-1’e getirdi, ardından 25-19 ve 25.18’lik setlerle salondan 3-1 galip ayrıldı.

12 maçta 10 galibiyetle 30 puan toplayan Karamürsel İ.Y bir maç fazlasıyla takipçisinin 3 puan önünde yer alıyor. Siyah-Beyazlılar emin adımlarla 1.Lig’e ilerliyor. Ekibimiz bu hafta Ovacık deplasmanına çıkacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Yeni Kandıra ise haftayı evinde Ziraat Bankası karşısında aldığı 3-2’lik yenilgiyle geçirdi.

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