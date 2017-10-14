Karamürsel İ.Y ve Kandıra ilk maçına çıkıyor

KARAMÜRSEL HASAN GEMİCİ’DE

Geçtiğimiz sezon finale kadar çıkan ancak Ürgüp Kapadokya’ya mağlup olarak bir üst ligin kapısından dönen RDF Karamürsel İdman Yurdu bu sezon işleri sıkı tutuyor. Kocaelispor’un eski yöneticisi Umut Serdar Yalçın ile sponsorluk anlaşması yaparak isimlerinin başına RDF’yi getiren Siyah – Beyazlı ekip bu sezon kadrosunun büyük bölümünü korudu ve hedefini üst lig lig olarak belirledi. RDF Karamürsel İdman Yurdu bugün saat 14.00’te Hasam Gemici Spor Salonu’nda Eskişehir temsilcisi Genç Ufukspor ile karşılaşacak. Siyah – Beyazlı ekip voleybol severleri bu zorlu maça bekliyorlar.

KANDIRA’NIN RAKİBİ MALİYE

İlimizi Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde temsil edecek olan bir diğer ekibimiz Yeni Kandıraspor da geçtiğimiz sezonu 6. olarak tamamlayarak orta sıralarda ligi tamamlamıştı. İlk lig maçını içerde oynayacak olan Yeni Kandıraspor, Kandıra Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu’nda Ankara ekibi Maliye İhtisas’ı konuk edecek. Bu maç da saat 14.00’te başlayacak. Bu sezon lig 7 grupta oynanacak. İlk 2’ler direkt Play-Off’a kalacak, en iyi iki grup üçüncüsü de bu hakkı elde edecek. Play-Off’lar sonrasında ilk 4 takım adını 1.Lig’e yazdıracak.