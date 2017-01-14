Karamürsel İ.Y’nin işi kolay

9 maçta 7 galibiyetle ikinci sırada bulunan Siyah-Beyazlı ekibin sondan ikinci sırada yer alan zayıf rakibi önünde işi çok zor değil.
Karamürsel Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Yeni Kandıra ise günü
Ovacık Gençlik deplasmanında geçirecek. Karabük Merkez Spor Salonu’ndaki maç 14.00’te başlayacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanması gerekirken ertelenen Yeni Kandıra-Karamürsel İ.Y arasındaki kent derbisi 18 Ocak Çarşamba gününe koyuldu.
YENİKENT BURHAN FELEK’TE
Bayanlar voleybol 2.Lig’deki tek temsilcimiz Yenikentspor yarın Alpspor’a konuk olacak. İlk 9 maçta 6 galibiyet alan, 4’ncü sırada yer alan temsilcimizin 1 galibiyeti bulunan rakibini zorlanmadan yenmesi bekleniyor. Burhan Felek Spor Salonu’ndaki maç 15.00’te başlayacak.
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