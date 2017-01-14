  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 13 °C

Karamürsel İ.Y’nin işi kolay

»
Karamürsel İ.Y’nin işi kolay
İlimizi 2.Lig’de temsil eden Karamürsel İ.Y erkek voleybol takımı 10'uncu maçını bugün evinde Merzifongücü ile oynayacak.

9 maçta 7 galibiyetle ikinci sırada bulunan Siyah-Beyazlı ekibin sondan ikinci sırada yer alan zayıf rakibi önünde işi çok zor değil. 

Karamürsel Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Yeni Kandıra ise günü
Ovacık Gençlik deplasmanında geçirecek. Karabük Merkez Spor Salonu’ndaki maç 14.00’te başlayacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle  geçtiğimiz hafta oynanması gerekirken ertelenen Yeni Kandıra-Karamürsel İ.Y arasındaki kent derbisi 18 Ocak Çarşamba gününe koyuldu. 

YENİKENT BURHAN FELEK’TE
Bayanlar voleybol 2.Lig’deki tek temsilcimiz Yenikentspor yarın Alpspor’a konuk olacak. İlk 9 maçta 6 galibiyet alan, 4’ncü sırada yer alan temsilcimizin 1 galibiyeti bulunan rakibini zorlanmadan yenmesi bekleniyor. Burhan Felek Spor Salonu’ndaki maç 15.00’te başlayacak.                                                                     
 

Bu haber toplam 19 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğantepe’de kritik buluşma14 Ocak 2017 Cumartesi 16:47
  • Derbent mi, Değirmendere mi?14 Ocak 2017 Cumartesi 16:42
  • Uzuntarla, Tayfunspor ile oynuyor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:40
  • Körfezspor-Ç.Serhatspor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:39
  • Başiskele sahasında Suadiye deplasmanda14 Ocak 2017 Cumartesi 16:37
  • 1.Küme A Grubu’nda kolay maç yok14 Ocak 2017 Cumartesi 16:36
  • U-15 ve U-17 Play-Off’ta heyecan sürüyor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:32
  • 15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Turnuvası14 Ocak 2017 Cumartesi 16:24
  • Değirmenderespor’da İlker geldi, Soner ayrıldı14 Ocak 2017 Cumartesi 16:16
  • Demirspor’da, Serkan ve Koray’dan sonra Metin ile de yollar ayrıldı14 Ocak 2017 Cumartesi 16:09
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Artık bir kongre merkezimiz olmalı
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti