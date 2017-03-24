Karamürsel İ.Y’nun gücü yetmedi

İlimizi Ankara’daki 1.Lig’e yükselme finallerinde temsil eden Karamürsel İ.Y, ilk gün Arhavi’ye 3-1, ikinci gün ise Haliliye’ye 3-0 kaybetmişti.

Siyah-Beyazlı ekibimiz dünkü son maçında Alanya Belediyesi karşısına çıktı. Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’ndaki maçın ilk iki setini 27-25 ve 34-32’lik skorlarla Alanya Belediyesi kazandı. Üçüncü setten ise temsilcimiz 28-26 galip ayrıldı. Dördüncü seti 25-15 kaybeden Karamürsel İ.Y salondan 3-1 yenik ayrıldı. Böylece temsilcimiz finallerde üçte sıfır çekerek 1 puanla sonuncu oldu.

Grupta Şanlıurfa Haliliye ile Artvin Arhavi ilk ikide yer alıp 1.Lig’e yükselme başarısı gösterirken Siyah-Beyazlı ekibimizin umutları gelecek yıla kaldı. Karamürsel İ.Y Başkanı Muharrem Erdoğan, finallerde çok güçlü rakiplerle mücadele ettiklerini hatırlatarak, “Elimizden geleni yaptık, gücümüz bu kadar. Teknik ekibimizi, sporcularımızı kutluyoruz. Normal sezon ve yarı finallerde çok başarılı sonuçlara imza atmış, ilçemizi 1.Lig için heyecanlandırıp umutlandırmıştık. Ne yazık ki sonunu getiremedik, çok üzgünüz” dedi.