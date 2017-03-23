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Karamürsel için bir umut: 3-1

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Karamürsel için bir umut: 3-1
Geçmiş dönemlerde Kocaeli futbolunun en önemli kulüpleri arasında yer alan, ilimizi 3.Lig’de temsil eden Karamürselspor, son yıllarda yeniden eski günlerine dönüş yolanda oluşuma gidiyor.

Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de yer alan Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off’ta karşılaştığı Kireçocaklarıspor’u 3-1 yendi, Süper lig umutlarını ligin ikinci yarısına taşıdı.

İLK 10 DAKİKADA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Geçen hafta Suadiyespor deplasmanında 4-0 gibi farklı skorla mağlup olan Karamürselspor, Play-Off’a galibiyetle başlayıp, daha sonra oynadığı 3 maçı kaybeden Kireçocaklarıspor karşısında karşılaşmaya çok hızlı başlangıç yaptı, ilk 10 dakikada 2-0 öne geçti. 9’da Mücahit, 10’uncu dakikada Mert’in golleri ile bir anda farkı ikiye çıkarıp rahatlayan Sarı-Lacivertli ekip, son dakikalarda Yiğit ile farkı 3’e çıkardı. Kireçocaklarıspor, maçın ilk yarısında Yunus Emre ile çok net fırsatlar buldu, kaleci İlker bu ataklarda çok başarılıydı. Son dakikada Burak’ın attığı gol yeterli olmadı, maçı 3-1 kaybetti.

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