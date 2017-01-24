Karamürsel İHL’nin spor salonunda sona yaklaşılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye’in Karamürsel İmam Hatip Lisesi’ne inşa ettiği spor salonu hızla ilerliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Karamürsel İmam Hatip Lisesi’ne spor salonu inşa ediliyor. Eğitime verdiği desteğin yanı sıra farklı projelerle çocukların zihinsel gelişimine destek veren Büyükşehir Belediyesi, okullara yaptığı spor salonlarıyla da fiziksel gelişimin önünü açıyor. Karamürsel İmam hatip Lisesi’ne inşa edilen spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor.

Çalışma kapsamında akustik alçıpan kaplama imalatı devam ediyor. Salonun elektrik hattı borulaması tamamlandı. Saha dolgusu yapılan inşaatta dolap montajları da bitirildi. Projede iç cephe boyası, mekanik ve elektrik tesisatıyla PVC zemin kaplamasında çalışmalar devam ediyor.

Yapının zemin katında basketbol ve voleybol sahası, 150 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, idare odaları bulunacak. 1. katta ise 168 kişilik seminer salonu yer alacak. İkinci kat teknik bölüm olarak kullanılacak. 900 metrekare taban alan üzerine kurulan yapı, bin 385 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonda 26x16 metre ölçülerinde basketbol sahası, ortak kullanımlı 9x18 metre voleybol sahası yer alacak.