Karamürsel İY, Kuşadası yolcusu
İlimizde altyapısına verdiği önemle bilinen Karamürsel İY, küçük yaş gruplarında yetiştirdiği futbolcularla dikkat çekiyor.
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Siyah-Beyazlı ekibe il dışından da davet geliyor, 26-29 Ekim tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen turnuvaya katılacak. 2005 ile 2008 arası doğumlu sporcuların katılacağı turnuvaya Karamürsel İY dışında Beşiktaş, Fenerbahçe, Altınordu, G.Saray ile birlikte Avrupa’nın bir çok ülkesinde takımlar katılacak. Karamürsel İY başkanı Muharrem Erdoğan, bu önemli turnuvaya davet edilmelerinden dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
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Etiketler : Karamürsel İY, Kuşadası
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