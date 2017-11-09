Karamürsel İY’den Cem Baki açıklaması

Başkan Muharrem Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, altyapılarında görev yapan Cem Baki’nin Karamürselspor’a gitmesini memnunlukla karşıladıklarını, Baki’nin futbol okullarındaki çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

“İKİ GÖREVİ DE BİRLİKTE YÜRÜTECEK”

Karamürsel İY Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle “İlçemizin en eski kulübü olan ebedi dostumuz Karamürselspor’un teknik adamlığını yürüten, ilçemizin değerli evlatlarından olan Kasım Apatay’ın istifasının ardından kulübümüze gelen teklife istinaden; Kulübümüzün alt yapı antrenörlerinden, ilçemizin yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri olan Cem Baki kendisine yapılan teklife karşı, bu zor zamanda taşın altına elini sokmak istediğini kulübümüze bildirmiştir. Yönetim kurulumuzun değerlendirmesi sonucu kulübümüzce bir sakınca görülmemiş olup aksine mutluluk duyacağımızı ifade etmiş bulunmaktayız. Cem hocamız, Karamürselsporumuzun A takım teknik adamlığı yanında Karamürsel İdman Yurdu futbol okullarında ki görevine devam edecektir. Cem hocamızın yardımcılığını İdman yurdu alt yapı antrenörlerimizden Hüseyin Gülseren yapacaktır. Her iki hocamıza ve Karamürselsporumuza hayırlı olsun.” dedi.