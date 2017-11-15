Karamürsel kıpkırmızı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında, Karamürsel’in Dereköy ile Altınkemer Kültür Merkezi arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik sahil kesiminde baskı beton olan bölüm tam anlamıyla ‘bayrak’ kırmızısına boyandı.

İlçe sakinlerinin kimi bu rengi beğenirken, kimi ise yorucu, fazla dikkat çekici ve rahatsız edici buldu. Belediye yetkilileri ise, kesin yorum için düzenleme çalışmalarının tamamen bitmesinin beklenmesi gerektiğini belirttiler