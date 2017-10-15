Karamürsel koltuğu kaptırdı:1-1

Rakibi karşısında 1-0 öne geçen Sarı-Lacivertli ekip, son dakikada yediği golle karşılaşma 1-1 sona erdi. Akmeşespor’u 11-1 yenen Kirazpınar ise grubun yeni lideri oldu.

BEKİRDERE, 1 PUANI SON DAKİKADA KURTARDI

C Grubu’nda zirve yarışı yapan iki takımın mücadelesinde Karamürselspor, ilk yarıda rakibine göre çok üstündü. Sarı-Lacivertli ekip, Mehmet’in attığı golle de 1-0 öne geçti. Karamürselspor, Mücahit ile farkı ikiye çıkarma şansını kullanamadığı maçın ikinci yarısında konuk ekip Bekirderespor daha etkiliydi. Bekirderespor, İzmit GB’den yeni transfer ettiği Ender Demir’in attığı golle de 1 puanı kurtardı, zirve yarışını devam ettirdi.

YENİMAHALLE KAZANDI

Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off oynama başarısını gösteren, bu sezon oynadığı ilk maçtan puansız ayrılan Kireçocaklarıspor, Cephanelik Stadı’nda 2 maçta 3 puanı bulunan Yenimahallespor’u konuk etti. Bu sezon genç oyuncularla lige giren Yenimahallespor, Kaptan Bahtiyar’ın attığı gollerle ligde ikinci galibiyetini aldı. Derince Birlikspor ise Gebze deplasmanında Ç.Fatihspor’a 4-3 yenildi, son iki maçından puansız ayrıldı.