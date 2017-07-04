Karamürsel Şenliği’nde Gölcüklü Demet sahnede

Bugün 4 Temmuz. İlimizin güzide ilçesi Karamürsel, düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümünü kutluyor.

Karamürsel’in kurtuluş törenleri, bugün saat 10.00’da Karamürsel Alp Anıtı’na çelenk konulması ile başlayacak. Daha sonra ilçe protokolü Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacak.

SAAT 21.00’DE SAHİLDE

Karamürsel Belediyesi, bu yılki kurtuluş şenliklerinde ilçeye bir hayli hareket getirdi. Hafta sonunda Karamürsel Sahili’nde gerçekleşen konserlerin ardından, bu akşam final yapılıyor. Gölcüklü başarılı pop müzik sanatçısı Demet Akalın, bu akşam saat 21.00’de Karamürsel İlhan Çınar Meydanı’nda sahneye çıkacak ve ilçe halkına Kurtuluş Bayramı’nda müzik ziyafeti sunacak.