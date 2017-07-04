  • BIST 100.522
  • Altın 139,584
  • Dolar 3,5558
  • Euro 4,0390
  • Kocaeli 21 °C

Karamürsel Şenliği’nde Gölcüklü Demet sahnede

»
Karamürsel Şenliği’nde Gölcüklü Demet sahnede
Bugün 4 Temmuz. İlimizin güzide ilçesi Karamürsel,  düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümünü kutluyor.

Karamürsel’in kurtuluş törenleri, bugün saat 10.00’da Karamürsel Alp Anıtı’na çelenk konulması ile başlayacak. Daha sonra ilçe protokolü Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacak.

SAAT 21.00’DE SAHİLDE 

Karamürsel Belediyesi, bu yılki kurtuluş şenliklerinde ilçeye bir hayli hareket getirdi. Hafta sonunda Karamürsel Sahili’nde gerçekleşen konserlerin ardından, bu akşam final yapılıyor. Gölcüklü başarılı pop müzik sanatçısı Demet Akalın, bu akşam saat 21.00’de Karamürsel İlhan Çınar Meydanı’nda sahneye çıkacak ve ilçe halkına Kurtuluş Bayramı’nda müzik ziyafeti sunacak.

Bu haber toplam 476 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez’de tarihi sporlar yaşatılıyor03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:22
  • Baran’dan Bayram ve Sağlık’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:17
  • Türkiye’de örnek bir proje...Eylül’de açılıyor03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:14
  • Kartepe'ye yeni bir cazibe merkezi03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:11
  • Hereke sahilleri cıvıl cıvıl03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:59
  • 15 Temmuz tiyatro oyunu yazma yarışması sonuçlandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:53
  • Kartepe’de 161 çocuk sünnet oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:36
  • Karamürsel’de kurtuluş geceleri03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:16
  • Deniz yüzeyini temizlemek için...03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:12
  • Helva Şenliği başlıyor03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:03
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti