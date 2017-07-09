Karamürsel Sepeti dünyaya açılıyor

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'e içinde hediye götürülmesiyle üne kavuşan, sadece bıçak kullanılarak kestane ve fındık ağacından yapılan Karamürsel sepeti, Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından biri olan 2018 Dubai Wood Show Fuarı'nda tanıtılacak.

Karamürsel Belediyesinin girişimleriyle Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 2010 yılında "coğrafi işaret" tescili alan sepet, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den de ilgi görüyor.

Yunanistan'daki Komotini Sepet Müzesi'nde 2014 yılında mücevher titizliğiyle sergilenen sepet, 2018 Dubai Wood Show Fuarı'nda da tanıtılacak.

Karamürsel sepeti imalatçısı Ali Koygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Karamürsel sepetinin üretimini yapan tek kişi olduğunu belirterek, Osmanlı padişahlarının meşhur ettiği sepetin üretiminin devam etmesini istediklerini söyledi.

- "Dünyanın birçok ülkesine sepetimizi tanıtacağımıza inanıyoruz"

Karamürsel sepetinin örgü tekniği, malzemesi ve işçiliğiyle dikkati çektiğine işaret eden Koygun, sepetin kestane ve fındık ağacından el yordamıyla sadece çakı ve bıçakla yapıldığını anlattı.

İstanbul İhracatçılar Birliğinden, 12-14 Mart 2018'de Dubai'de düzenlenecek Ağaç, Mobilya ve Orman Ürünleri Fuarı'na katılması için davet aldığını belirten Koygun, "Orta Doğu'nun en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan, 10 bine yakın profesyonel alıcıyla buluşturan mobilya ve orman ürünleri fuarına katılmak için davet geldi. Bu fuara davet edilmek bizi çok mutlu etti. Fuarda çok başarılı işlere imza atacağız. Dünyanın birçok ülkesine sepetimizi tanıtacağımıza inanıyoruz. Orta Doğu'nun en büyük mobilya ve orman fuarında da Karamürsel sepetimizin tanıtılması çok önemli. Fuarın ardından Karamürsel sepetine talebin artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Koygun, Karamürsel ilçesinde 1949 yılından bu yana aile olarak Karamürsel sepeti ürettiklerini vurgulayarak, şu ana kadar Almanya , Kıbrıs, Yunanistan, Arap ülkeleri, İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre, Hollanda, Amerika'nın Miami ve Florida eyaletlerine Karamürsel sepeti gönderdiklerini aktardı.

- "Ufacık tefecik gördün de Karamürsel sepeti mi sandın?"

Karamürsel sepetinden tarih kitaplarında da söz edildiğini aktaran Koygun, şunları anlattı:

"Efsaneye göre, Sultan Abdülaziz'in Hereke'deki av köşküne geldiğini haber alan Karamürsel eşrafı, padişaha bir hediye götürmeye karar verir. İtinayla toplanan kirazlar bir sepetin içinde padişaha sunulur. Bu değişik ve oldukça sade hediyeyi gören padişah, biraz şaşırarak biraz da küçümseyerek hediye sepetini şöyle bir süzer. Bir yandan da içinde ne olduğunu merak eder. Gümüş bir tepsi getirilir ve sepetin içindeki kirazlar tepsiye boşaltılır. Sultan Abdülaziz hayretle şöyle mırıldanır, 'Sepeti ufak tefek gördük amma içindekini tepsiye sığdıramadık.' Karamürsellilerin, 'Ufacık tefecik gördün de Karamürsel sepeti mi sandın?' esprisi bu efsaneden doğdu."