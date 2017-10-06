Karamürsel son nefeste:1-2

C Grubu’nda ilk maçlarını kazanan Yenimahallespor ile Karamürselspor arasında oynanan maç çok büyük çekişmeye sahne oldu. Son dakikalarına 1-1 girilen maçta Karamürselspor 90+3’de attığı golle 3 puanın sahibi oldu. Yuvacıkspor, Taşköprü ve Bekirderespor da ikinci haftayı galibiyetle geçirdiler.

YENİMAHALLE SON DAKİKADA YIKILDI

Son yıllarda 1.Küme’de yaptığı çıkışla dikkat çeken Yenimahallespor, bu sezon lige geçen yıllarda göre daha mütevazı bir kadro ile girdi. İlk maçını deplasmanda kazanan Siyah-Beyazlı ekip, önceki akşam Avni Kalkavan Stadı’nın da bu yılı flaş takımı Karamürselspor’u konuk etti. İlk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 biten maçın son bölümleri çok büyük çekişmeye sahne oldu. Uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle Yenimahallespor çok büyük şok yaşadı.

BEKİRDERESPOR’U MERT UÇURDU

1.Küme’de hafta içi mesaisinde Cephanelik Stadı’nda da çok önemli bir maç vardı. İlk hafta Gebze deplasmanında son dakikada attığı golle 1 puanı kurtaran Bekirderespor, önceki akşam bir başka Gebze takımı Ç.Fatihspor’u konuk etti. Sarı-Siyahlı ekip, Mert Alkan’ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta, konuk takım son bölümlerde karşılaşmaya ortak olsa da, ev sahibi ekip buna izin verdi, Mert’in 3 golü ile karşılaşmayı 3-2 kazandı, ligde ilk galibiyetini aldı. İlk hafta sahasında Şekerpınar ile berabere kalan Çamçukurspor, bu kez de deplasmanda Beşköy GB ile golsüz eşitliği bozamadı.

TAŞKÖPRÜ BİRLİK VE YUVACIK GALİP

D Grubu’nda ilk maçında Yuvam İzmitspor’a farklı skorla mağlup olan İzmit Sanayispor, önceki akşam ikinci maçında Büyükşehir Tesisleri’nde ilk haftanı galibi Taşköprü’yü konuk etti. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçta Sanayispor 1-0 öne geçmesine rağmen, bu üstünlüğünü sürdüremedi, ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle karşılaşmayı 2-1 kaybetti. İlk hafta Karamürselspor’a kaybeden Yuvacıkspor da, ilk maçına çıkan Kireçocaklarıspor’u farklı skorla yendi, ilk galibiyetini aldı.