Karamürsel ve Uzuntarla için hala bir umut var

KARAMÜRSEL-BAĞÇEŞME
Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de çok başarılı olan Karamürselspor, Play-Off’ta ilk iki yarışının biraz gerisine kaldı. Sarı-Lacivertli ekip, 7’nci hafta maçında sahasında Bağçeşmespor’u konuk edecek, 15.00’te başlayacak maçı kazanıp, umutlarını son iki haftaya taşımak istiyor. Geçen hafta Kireçocaklarıspor’u 4-3 yenip, Play-Off’ta ilk galibiyetini alan Bağçeşmespor da rakibine çok kolay teslim olmayacak. İlk maçı deplasmanda Karamürselspor 1-0 kazanmıştı.
KİREÇOCAKLARI-UZUNTARLA
Sezon başında 1.Küme’nin en iddialı takımları arasında gösterilen, Play-Off öncesinde de kadrosuna çok önemli takviyeler yapan Uzuntarlaspor, yaşadığı puan kayıplarının ardından Süper Lig umutlarını mucizelere bıraktı. İkinci sıradaki Başiskele Belediyespor’un 7 puan gerisinde yer alan Uzuntarlaspor, Play-Off’a iddiası bulunmayan Kireçocaklarıspor ile karşılaşacak, Cephanelik Stadı’nda 15.00’te başlayacak maçı kazanıp, ilk iki şansını diğer haftalara taşımayı hedefliyor.
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