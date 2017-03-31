Karamürsel ve Uzuntarla için hala bir umut var

1.Küme Play-Off’ta ilk iki yarışında Suadiyespor ve Başiskele Belediyespor’un biraz gerisinde kalan Karamürselspor ile Uzuntarla belediylespor, 7’nci hafta maçlarını kazanıp, umutlarını son üç haftaya taşımak istiyorlar.

KARAMÜRSEL-BAĞÇEŞME

Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de çok başarılı olan Karamürselspor, Play-Off’ta ilk iki yarışının biraz gerisine kaldı. Sarı-Lacivertli ekip, 7’nci hafta maçında sahasında Bağçeşmespor’u konuk edecek, 15.00’te başlayacak maçı kazanıp, umutlarını son iki haftaya taşımak istiyor. Geçen hafta Kireçocaklarıspor’u 4-3 yenip, Play-Off’ta ilk galibiyetini alan Bağçeşmespor da rakibine çok kolay teslim olmayacak. İlk maçı deplasmanda Karamürselspor 1-0 kazanmıştı.

KİREÇOCAKLARI-UZUNTARLA

Sezon başında 1.Küme’nin en iddialı takımları arasında gösterilen, Play-Off öncesinde de kadrosuna çok önemli takviyeler yapan Uzuntarlaspor, yaşadığı puan kayıplarının ardından Süper Lig umutlarını mucizelere bıraktı. İkinci sıradaki Başiskele Belediyespor’un 7 puan gerisinde yer alan Uzuntarlaspor, Play-Off’a iddiası bulunmayan Kireçocaklarıspor ile karşılaşacak, Cephanelik Stadı’nda 15.00’te başlayacak maçı kazanıp, ilk iki şansını diğer haftalara taşımayı hedefliyor.