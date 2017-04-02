Karamürsel yeniden umutlandı: 2-0

1.Küme Play-Off’un biraz gerisinde kalan Karamürselspor, dün sahasında konuk ettiği Bağçeşmespor’u 2-0 mağlup etti, Suadiyespor’un kaybetmesiyle de ilk iki şansını gelecek haftalara taşımayı başardı.

GOLLER MEHMET VE FATİH’DEN

Bu sezon 1.Küme’de çok başarılı olan Karamürselspor, Play-Off’ta ise ilk iki yarışının biraz gerisine kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, 7’inci hafta maçında sahasında Bağçeşmespor’u konuk etti. Bağçeşmespor’un da etkili ataklar geliştirdiği maçta Karamürselspor, 44’de 1-0 öne geçti. Ömer Faruk’un kullandığı serbest vuruş direkten geri geldi, Mehmet tamamladı, skor 1-0 oldu. Son dakika bu kez Mehmet getirdi, Fatih attı, maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı, ikinci sıradaki Suadiye ile puan farkını 4’e indirdi.