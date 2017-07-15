  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Kocaeli 26 °C

Karamürsel’de ‘15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ yapıldı

»
Karamürsel’de ‘15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ yapıldı
15 Temmuz’daki darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Karamürsel'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ‘Milli Birlik Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

Karamürsel Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları eşliğinde Dereköy Mahallesin'e kadar yürüdü. Karamürsel Belediyesi tarafından yürüyüşe katılanlara 15 Temmuz yazılı tişört dağıtıldı.

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Ak Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, Karamürsel Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, okul müdür, öğretmenler, STK başkanları ve vatandaşların katıldığı. Yürüyüş sonunda Karamürsel belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu.

2-058.jpg9-010.jpg3-062.jpg

Bu haber toplam 571 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıbay, "Darbenin her türlüsüne karşıyız”15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:11
  • Karamürselli gençler ağaçlara kuş yuvası astı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:58
  • Büyükşehir gençlere polislik yolunu açtı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:45
  • Hac yolculukları ne zaman başlıyor?15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:25
  • Bayram, sokağa çıktı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:23
  • Atılay şehitleri 75'inci yılında anıldı14 Temmuz 2017 Cuma 19:58
  • Bu yol tehlike saçıyor!14 Temmuz 2017 Cuma 17:30
  • KOSKEM uyardı! Denize girecekler dikkat14 Temmuz 2017 Cuma 16:31
  • 15 Temmuz zaman kapsülü 50 yıl sonra açılacak14 Temmuz 2017 Cuma 16:29
  • İki duvar arasına sıkışan tavuk kurtarıldı14 Temmuz 2017 Cuma 16:21
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti