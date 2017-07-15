Karamürsel’de ‘15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ yapıldı

Karamürsel Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları eşliğinde Dereköy Mahallesin'e kadar yürüdü. Karamürsel Belediyesi tarafından yürüyüşe katılanlara 15 Temmuz yazılı tişört dağıtıldı.
Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Ak Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, Karamürsel Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, okul müdür, öğretmenler, STK başkanları ve vatandaşların katıldığı. Yürüyüş sonunda Karamürsel belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu.
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