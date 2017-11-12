Karamürsel'de 5 kilo esrar ele geçirildi

Karamürsel Oluklu Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde bulunan 5 kilo esrar ele geçirilirken, M.T. ve E.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.