Kocaeli20 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. Karamürsel'de 5 kilo esrar ele geçirildi
Karamürsel'de 5 kilo esrar ele geçirildi

Karamürsel'de 5 kilo esrar ele geçirildi

Karamürsel'de, jandarmanın durdurduğu bir araçta 5 kilo esrar ele geçirildi.

A+A-

Karamürsel Oluklu Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde bulunan 5 kilo esrar ele geçirilirken, M.T. ve E.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haber toplam 12 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.