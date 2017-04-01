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Karamürsel'de 53. Kütüphane Haftası

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Karamürsel'de 53. Kütüphane Haftası
Karamürsel ilçesinde 53. Kütüphane Haftası programı düzenlendi.

Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesindeki programda konuşan Kaymakam Ahmet Narinoğlu, okumanın ve okutmanın önemine değinerek, kitap okumaya daha çok zaman ayrılması gerektiğini söyledi.

Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesindeki programda konuşan Kaymakam Ahmet Narinoğlu,  okumanın ve okutmanın önemine değinerek, kitap okumaya daha çok zaman ayrılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra Karamürsel ilçe Kütüphanesinde en çok kitap alıp okuyan yetişkin ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi, güncel kitap tanıtımı sergisi açıldı.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Özarslan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, Karamürsel ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Saba Tezcan, Türkiye Muharip Gaziler Karamürsel Derneği Başkanı Yaşar Göközkut, yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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