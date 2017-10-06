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Karamürsel’de aranan 3 kişi yakalandı

Karamürsel’de aranan 3 kişi yakalandı

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan T.Ö. (30), A.D. (36) ve A.G. (36) yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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T.Ö. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Karamürsel K2 Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, A.D. ve A.G’nin ise sorguları devam ediyor.

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