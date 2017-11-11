Karamürsel’de Balık Adası polemiği

Burada bulunan balıkçılar da, kent merkezinin biraz uzağında olan yeni balıkçı barınağına çok istemeseler de gitmek zorunda kalmıştı.

Yeni balık adası projesinin şekillenmeye başlamasıyla, Karamürsellilerin de kafasında soru işaretleri oluştu. Yıkılanın yerine çok daha iyisinin yapılacağını bekleyen Karamürselliler, projeye yine temkinli yaklaşmalarına rağmen şu an görülen için olumsuz not verdiler.

Karamürselli vatandaşlar, şekillenen yapı için, “Eski hali daha güzeldi. Şimdiki görüntünün mülteci kampından farkı yok. Şu an sahilin görüntüsü hapishane gibi. İlçemize yakışmayan bir görüntü. Koca alan beton yığını oldu.” diyorlar.

