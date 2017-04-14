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Karamürsel'de balıkçı teknesi çalındı

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Karamürsel'de balıkçı teknesi çalındı

İddiaya göre, Ereğli Balık Hali'nin yanındaki limanda bağlı bulunan Emin Eski'ye ait 8 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi ile Ömür Bayraktar'ın sahibi olduğu teknenin aküsü ve limandaki diğer teknelerdeki ağlara takılı yaklaşık 2 ton kurşunun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 

Ağların onarımı için limana gelen işçilerin olayı fark etmesi üzerine durumdan haberdar olan tekne sahipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Polis ekipleri, şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.  Öte yandan, çalındığı belirtilen teknenin 100 bin lira, kurşunların da 50-60 bin lira değerinde olduğu kaydedildi.

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