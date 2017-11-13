Karamürsel'de bıçaklanarak öldürülen güreşçi toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, Karamürsel'dü dün çıkan bir kavgada bıçaklanarak öldürülen Serhat Yılmaz'ın (25) cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak Merkez Camisi'ne getirildi. Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Karapınar Mahalle Mezarlığında defnedildi.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 207. Cadde Hacı Ömerağa Camisi önünde dün çıkan kavgada, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Serhat Yılmaz (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, cinayet zanlısı olarak polis ekiplerince evinde yakalanan D.K.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.