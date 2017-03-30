Karamürsel'de bilgi yarışması

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Necdet Calp İlkokulu'nun konferans salonunda yapılan yarışmada, Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Yarışmada öğrencilere yirmi beşer soru yöneltildi ve yanıtlamak için birer dakika süre tanınarak, her doğru soruya 10 puan verildi. Buna göre İmam Hatip Ortaokulu 220 puanla birinci olurken, Atatürk Ortaokulu ile 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu 210 puanla ikinci, üçüncülüğü de 200 puanla Nazmi Oğuz Ortaokulu aldı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Veysel Kandemir, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.