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Karamürsel'de denizde kurtarma operasyonu

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Karamürsel'de denizde kurtarma operasyonu
Karamürsel'de Denizde Arama Kurtarma Derneği ve Karamürsel Sualtı Sporları Derneği denizde kurtarma tatbikatı yaptı. Denize bırakılan bir kişi ile denizde fenalaşan bir dalgıç kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Denizde Arama Kurtarma Derneği ile Karamürsel Sualtı Sporları Derneği, Karamürsel'de ortak kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat senaryosu gereği Denizde Arama Kurtarma Derneği'nde görevli bir kişinin denize bırakılmasının ardından kurtarma ekipleri harekete geçti. Denizde bulunan kişi kurtarma ekiplerince alınarak kıyıya çıkarıldı. Başka bir tatbikatta ise denizde fenalaşan dalgıç kurtarıldı. Tatbikatı, geçen hafta denize atlayarak kadın dalgıcı kurtaran, kendisi de dalgıç olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da takip etti.

Denizde Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Murat Kaya derneklerinin 2000 yılında kurulduğunu belirterek, "Şu anda 1860 üyesi ve 200 kişilik gönüllü aktif üyesi ile denizlerde birçok arama ve kurtarma olayında 7 gün ve 24 saat tamamen gönüllü olarak hizmet vermekteyiz. Sahil Güvenlik'ten yetkili olan derneğimiz denizcilere bir kurtarma şemsiyesi olmuş ve olmaya devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana 2000 civarında olaya müdahale ederken 551 kişinin hayatını kurtarmış bulunmaktadır. Düzenlediği seminerler ve eğitim programları ile katılımcılara ilk yardım, temel navigasyon eğitimi, haberleşme eğitimi ve deniz hukuku eğitimleri veren derneğimiz katılımcılara seminer sonunda denizci belgesi vermektedir" dedi.

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