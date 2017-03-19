  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Kocaeli 15 °C

Karamürsel’de deplasman takımları güldü

»
Karamürsel’de deplasman takımları güldü
E Grubu’na dahil 6’ıncı haftanın iki karşılaşması Karamürsel Stadı’nda oynandı.

Lider Yuvacıkspor’un bay olduğu haftada, takipçileri İzmit Sanayispor ile Gölcük İY, Karamürselli rakiplerine üstünlük sağlayıp, iddialarını devam ettirdi.

SANAYİSPOR VE GÖLCÜK İY ZİRVEYE TUTUNDULAR

E Grubu’nda şampiyonluk yarışı 4 takım arasında devam ediyor. Lider Yuvacıkspor’un bay olduğu 6’ıncı haftada deplasmanda Yalakderespor’u 5-2 yenen Gölcük İY, lider ile aynı puana geldi. Bir maçı eksik İzmit Sanayispor da, Karamürsel deplasmanında Tepeköy Defnespor’u 3-1 yendi. Grupta zirve yarışı yapan Kavaklıspor, haftaya hükmen galibiyetle geçirdi, puanını 9’a çıkardı.

Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağdatspor 3 puanla dönüyor:2-319 Mart 2017 Pazar 13:33
  • Akmeşespor takipte: 3-119 Mart 2017 Pazar 13:31
  • 2.Küme’de MAP Kavaklı, Bağdatspor, Akmeşespor ve Gölcük İY kazandı19 Mart 2017 Pazar 13:30
  • Başiskele ve Suadiyespor galip Uzuntarla, Bağçeşme’ye takıldı19 Mart 2017 Pazar 13:26
  • Gebze, Vefa’yı 5’ledi18 Mart 2017 Cumartesi 17:31
  • Altay 17 maçtır yenilmiyor18 Mart 2017 Cumartesi 17:21
  • Harb.İşspor Play-Out’ta ilk maçına çıkıyor18 Mart 2017 Cumartesi 17:19
  • Yaralı Gölcük,Cizre’yi ağırlıyor18 Mart 2017 Cumartesi 17:17
  • Derincespor kazanmak zorunda18 Mart 2017 Cumartesi 17:14
  • Darıca G.B, Denizli’de18 Mart 2017 Cumartesi 17:12
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti