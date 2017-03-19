Karamürsel’de deplasman takımları güldü

Lider Yuvacıkspor’un bay olduğu haftada, takipçileri İzmit Sanayispor ile Gölcük İY, Karamürselli rakiplerine üstünlük sağlayıp, iddialarını devam ettirdi.
SANAYİSPOR VE GÖLCÜK İY ZİRVEYE TUTUNDULAR
E Grubu’nda şampiyonluk yarışı 4 takım arasında devam ediyor. Lider Yuvacıkspor’un bay olduğu 6’ıncı haftada deplasmanda Yalakderespor’u 5-2 yenen Gölcük İY, lider ile aynı puana geldi. Bir maçı eksik İzmit Sanayispor da, Karamürsel deplasmanında Tepeköy Defnespor’u 3-1 yendi. Grupta zirve yarışı yapan Kavaklıspor, haftaya hükmen galibiyetle geçirdi, puanını 9’a çıkardı.
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