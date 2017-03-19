Karamürsel’de deplasman takımları güldü

E Grubu’na dahil 6’ıncı haftanın iki karşılaşması Karamürsel Stadı’nda oynandı.

Lider Yuvacıkspor’un bay olduğu haftada, takipçileri İzmit Sanayispor ile Gölcük İY, Karamürselli rakiplerine üstünlük sağlayıp, iddialarını devam ettirdi.

SANAYİSPOR VE GÖLCÜK İY ZİRVEYE TUTUNDULAR

E Grubu’nda şampiyonluk yarışı 4 takım arasında devam ediyor. Lider Yuvacıkspor’un bay olduğu 6’ıncı haftada deplasmanda Yalakderespor’u 5-2 yenen Gölcük İY, lider ile aynı puana geldi. Bir maçı eksik İzmit Sanayispor da, Karamürsel deplasmanında Tepeköy Defnespor’u 3-1 yendi. Grupta zirve yarışı yapan Kavaklıspor, haftaya hükmen galibiyetle geçirdi, puanını 9’a çıkardı.