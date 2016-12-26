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Karamürsel'de dernekler arası güçbirliği

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Karamürsel'de dernekler arası güçbirliği
Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası Sevenler Derneği yönetimi, Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğine üye oldu. 

 

Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası Sevenler Derneği Nuran Berk Genç ve yönetim kurulu üyesi Nesrin Öz, Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti. 

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ile görüş alışverişinde bulunan Genç, derneğin çalışmalarını takip ettiklerini ve destek verdiklerini söyledi.

Tiryaki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genç'e teşekkür etti. Ziyaret sonunda Genç ve Öz, Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğine üye oldu. 

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