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Karamürsel'de doğa yürüyüşü

Karamürsel'de doğa yürüyüşü

Karamürsel ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

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Yürüyüşe, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Garnizon ve Karamürsel Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup, Senayi köyü mevkisinde dağ yolundan yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Tahtalı köyüne kadar yürüdü.

Kaymakam Narinoğlu, yürüyüşte ağaç türleri ile bir çok bitkinin bulunduğu doğal güzelliklerin, katılımcıları hayran bıraktığını ifade ederek, "Bu yürüyüşleri geleneksel hale getirerek, geniş kitleye yayacağız." dedi.
 

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