Karamürsel’de Erbakan anması

Saadet Partisi (SP) Karamürsel İlçe Kadın Kolları Teşkilatı, ‘Milli Görüş’ lideri Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ı vefatının 6’ncı yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

Karamürsel Saadet Partisi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş katıldı. Saadet Partisi Kültür Salonu’nda yapılan programa Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengül, yönetim üyeleri, Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay, Milli Gazete Editörlerinden Bilal Yıldırım, Saadet Partili Üyeler ve Karamürselli vatandaşlar katıldı.

“BİZLERE DE ÖRNEK OLDU”

Kahvaltıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak; konuşmasına Erbakan’ın “Bizim yaptığımız cihattır. Onun için bir kenarda duramayız.” sözleriyle başladı. Yamak, “Bu inançla kendisine bahşedilen ömrü, emrolunduğu gibi yaşayıp, bizlere de örnek olan muhterem Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 6. yıl dönümünde hayırla, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz.” dedi.

“ERBAKAN ANLATILACAK DEĞİL, YAŞANACAK İNSANDIR”

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da, “Erbakan hocamızı anlamaya idrak etmeye ve onun hedeflerini yeniden hatırlayıp o hedeflere yeniden tutunmak gayret içerisinde olacağız. Erbakan hoca 17 yaşından itibaren Allah’ın yoluna düşmüş bir insandı. Erbakan hocamızı biz anlatmaya geliyoruz ama hoca anlatılmaz. Erbakan hoca anlatılacak konuşulacak kişi değil, Erbakan hoca yaşanacak bir insandır. Yaşanabilecek liderdir. Hocamızın bütün tanımlamalarında hayat vardır. Yaşamak vardır’ dedi.

