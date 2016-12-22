Karamürsel'de erken yeni yıl

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) tarafından Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası ve İşitme Engelliler için erken yeni yıl kutlaması yapıldı.

KARSAD bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Öner Bahçekapı, KARSAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şişmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası ve İşitme Engelliler okulu öğrencileri ile aileleri katıldı. Kaymakam Narinoğlu ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım konuşmalarında etkinliğin gerçekleşmesinin, duyguların paylaşılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak etkinliğe katılan çocuklarla bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Sosyal Paylaşım Projesi kapsamında gerçekleştirilen kutlamada yeni yıl pastası kesildi.

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