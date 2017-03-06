Karamürsel’de ‘Evet’ kahvaltısı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini “Evet” kahvaltısında buluşturdu.

Yıldırım, Karamürsel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili görüşlerini aktardı, yeni anayasanın getireceği avantajlardan söz etti, niçin ‘Evet’ denilmesi konusundaki tezlerini dile getirdi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın düzenlediği programa AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti SKM Başkanı Mecit Erdoğan, MHP SKM Başkanı Selman Açık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, Belediye Meclis üyeleri, STK Başkan ve yönetimleri katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, davete katılanlara teşekkür etti, “Bu gün buradaki toplanma amacımız aslında Karamürsel’in duruşunu, Karamürsel’in fotoğrafını bütün Türkiye’ye göstermektir. Bu fotoğraf, kardeşlik fotoğrafıdır” dedi. Yıldırım, Türkiye üzerine oynanan oyunlardan söz etti, istikrarı bozmak için yapılanlara değindi, “Bizler bu oynanan oyunlara inanmadan yolumuza devam edeceğiz. Hak ile batılın savaşı bu Anadolu topraklarındadır. Ve Allah’a hamdolsun ki, hakkı savunmak da bu toprakları emanet almış biz büyük Türk milletine düştü. Biz bu dünyada inancımızı savunmak için bu toprakları koruyacağız. Hem kendi inancımızı savunacağız hem de özgür ce kendi inancını yaşamak isteyenlerin hakkını savunacağız” dedi. Yıldırım, yeni anayasa ile yapılacak sistem değişikliğinin önemine vurgu yaptı, “Ben evet diyorum. 16 Nisan’da Karamürsel’den sizlerden de güçlü bir Evet bekliyorum” diye konuştu.