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Karamürsel'de fotoğraf sergisi açıldı

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Karamürsel'de fotoğraf sergisi açıldı
Karamürsel'de "Sinan Çağı ve Osmanlı İmparatorluğunda Mimarlık Kültürü" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Karamürsel Anadolu Lisesi Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Hafız Selahattin Ergin Kültür Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Pınarbaşı, Mimar Sinan'ın, dünya sanat tarihinin doruk noktalarından biri olduğunu söyledi.

Mimar Sinan'ın, İstanbul’da şekillenen üslubunu, Mostar’dan Mekke’ye üç farklı coğrafyaya taşıdığını belirten Pınarbaşı, Sinan'ın bu özellikleri nedeniyle dünyanın en saygın kimliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Mimar Sinan'ın bu özelliklerine rağmen yeterince tanınmadığını dile getiren Pınarbaşı, "Sinan'ın mirasına saygıyı egemen kılmak amacıya Sinan'a Saygı Projesi başlatılmıştır. Projenin bir amacı da Mimar Sinan’ın simge değerinden yararlanarak tüm kültürel değerlere sahip çıkmaktır. Serginin bu anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Karamürsel Anadolu Lisesi müdürü, öğretmen ve öğrencilerine başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Açılışa Karamürsel Anadolu Lisesi Müdürü Hamit Sığırcı, Hafız Selahattin Ergin Kültür Merkezi Derneği Üyelerinden Ahmet Akgüner, Hayati Öztürk, Ömer Ünal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mimar Sinan'a ait 30 fotoğrafın yer aldığı sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

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