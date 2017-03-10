Karamürsel’de fuhuş kartvizitleri

Son dönemde uyuşturucu kullanımındaki artışla gündeme gelen Karamürsel’de bu illetin kökünü kazımak, madde bağımlılığı ile mücadele etme konusunda tam bir seferberlik var. En yetkili kişiden, ilçede ikamet eden herkes bu konunun önüne geçmek için bir gayret içinde.

Karamürsel’de son günlerde fuhuş içerikli kartvizitlerin bulunması, bu kez gözleri bu yöne çevirdi. Öyle ki, sokaklarda, ilçenin muhtelif yerlerinde çocukların bile çok çabuk ulaşabileceği şekilde ortalarda olması bir çok vatandaşı rahatsız etti. Karamürsel’den çok sayıda vatandaş gazetemizi arayarak bu durumu iletti. Vatandaşlar, acil biçimde bu kartvizitleri dağıtanların bulunması, kaynağın baştan kurutulmasını istiyorlar.