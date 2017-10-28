Karamürsel'de huzur operasyonu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Karamürsel’de Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Karamürsel İlçe, Kocaeli İl, Asayiş, Çevik Kuvvet, Güvenlik, Narkotik, Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, TEM ve KOM Şube, Başiskele ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Belediye Başkanlığı, Sağlık, Gıda ve Tarım Müdürlükleri personelinden oluşan 9 ayrı grup halinde 133 personel katıldı. Seyir halde, sabit yol arama, kontrol noktalarında ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamada kimlik kontrolü yapılan bin 113 şahıstan, aralarında çeşitli suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı.

Yapılan arama ve kontrollerde ise 5,83 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli, 1 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Sabit Yol uygulamasında da trafik yönünden kontrolü yapılan 195 araçtan 17 araç sürücüsüne toplam 2 bin 43 TL idari para cezası uygulandı.

Kerim YAVUZ