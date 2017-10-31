Karamürsel'de "Huzur" operasyonu
Karamürsel'de 133 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, umuma açık yerler denetlendi.
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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, asayiş, TEM, narkotik, çevik kuvvet ve trafik ekipleriyle jandarma ekiplerinin katılımıyla yol uygulaması yapıldı. Umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada, araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzerileri arandı. Bin 113 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı uygulamada 195 araç arandı, 17 araç sahibine 2 bin 43 lira ceza kesildi.
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Etiketler : Kocaeli, Karamürsel
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