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Karamürsel'de ilk başvuru

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Karamürsel'de ilk başvuru
Karamürsel'de çipli kimlik kartlarına ilk başvuruyu, Kaymakam Ahmet Narinoğlu ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptı.

Karamürsel Nüfus Müdürlüğüne gelen Kaymakam Ahmet Narinoğlu ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın, çipli kimlik kartı başvuruları alındı. 

Kaymakam Narinoğlu, burada yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de uygulanacak sistemin vatandaşların işini kolaylaştırdığını vurgulayarak, "Devletimizin kendi insanından haberi olacak. Kim olduğunu bilecek, işlemler daha da kolaylaştırılacak. Dolayısıyla bütün dünyada uygulaması yapılan bir sistem. Hayırlı olsun, güzel bir sistem." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Yıldırım ise çipli kimliklerin güvenilir olmasına dikkat çekerek, "Güvenilir, dijital ve uluslararası düzeyde. Vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık." dedi.

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