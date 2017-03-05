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Karamürsel’de kazanan yok:2-2

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Karamürsel’de kazanan yok:2-2
Amatör kümede mazisini arayan Karamürselspor ile Başiskele Belediyespor, bu sezon hedeflerini Süper Lig olarak belirledi.

Normal sezonda bu amacına ulaşamayan iki takım Play-Off’ta ilk hafta birbirleri ile karşılaştı. Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma 2-2 sona erdi.

KARAMÜRSEL İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ

Karamürsespor, kendi sahasında oynadığı maçta ilk yarıda çok daha etkili bir oyun ortaya koydu. Melih’in attığı golle de 1-0 öne geçen Sarı-Lacivertli ekip, Muhammet’in golüne engel olamadı, maça 1-1’lik eşitlik geldi. İlk yarının sonlarına doğru Karamürselspor Kaptanı Turgay’ın serbest atıştan attığı golle yeniden öne geçti, ilk yarıda bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Başiskele Yunus ile yeniden beraberlik sayısını buldu, öne geçmek için de Erkan ve Muhammet ile net fırsatlarda yakaladı. 2-2 biten maçta tribünleri dolduran spor severler futbola doydu.

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