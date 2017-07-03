Karamürsel’de kurtuluş geceleri

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Karamürsel Belediyesi tarafından Halk Konserleri düzenlenmeye başlandı.

Etkinliklerde ilk olarak sahne alan Ünlü sanatçı Gökçe, muhteşem performansı ile Karamürsel halkını coşturdu.

Konser performansı ile Karamürselli vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü Şarkıcı Gökçe’ye teşekkür Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan geldi.

Şarkıcı Gökçe’ye Karamürsel Belediyesi 4 Temmuz Kurtuluş Etkinlikleri’ne katılımlarından dolayı Karamürsel Sepeti ve Karamürsel Kadırgasının maketini hediye eden Belediye Başkanı İsmail Yıldırım Karamürsel halkının Kurtuluş Bayramı’nı tebrik ederek, iyi eğlenceler diledi.

Karamürsel Belediyesi’nce düzenlenen Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında bu akşam saat 21.00’de Merve Özbey, yarın saat 21.00’de Demet Akalın sahne alacak.

Karamürsel İlhan Çınar Alanında düzenlenecek olan konserlere Karamürsel halkının davetli olduğu belirtildi.