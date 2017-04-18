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Karamürsel'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri

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Karamürsel'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri
Karamürsel'de, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Karamürsel Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 4-6 yaş çocukların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İktisadi İslam Mezhepleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Recai Çetres, ''Hz. Peygamber ve Güven Toplumu'' sunumu gerçekleştirdi.

''Son İslam Peygamberi Hz. Muhammed kendi kişisel kimliği ve hayatında güven insanı olduğu gibi Medine İslam toplumunu da güven temelinde kurmuştur. Arkadaşları da güvenilir insan ve toplum olma konusunda O’nu model almışlardır.'' diyen Çetres, Hz. Muhammed’in güzel ahlakının, iman etmiş mümin Müslümanda bulunması gereken iyi ahlaki özelliklerin en güzel örneğini sunduğunu ifade etti.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Vekili Recep Özbakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Müftü Vekili Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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