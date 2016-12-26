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Karamürsel'de motosiklet kazası: 1 yaralı

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Karamürsel'de motosiklet kazası: 1 yaralı
Karamürsel'de otomobille motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Karamürsel 4 Temmuz mahallesi üzerinde meydana geldi.

  Edinilen bilgiye göre Coşkun K.(26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikleti ile bir anda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Ahmet T. idaresindeki 41 T 6010 plakalı ticari taksiye çarparak yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan motosiklet sürücüsü Coşkun K. kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı sürücü, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Karamürsel Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı ve kafasından darbe aldığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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