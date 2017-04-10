Karamürsel’de Polis Günü

Türk Polis Teşkilatı’nın 172’nci kuruluş yıldönümü Karamürsel’de de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Karamürsel Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı önderliğinde polis müdürleri, polis memurları ve aileler, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Karamürsel Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, törende yaptığı konuşmada “Şanla, şerefle yazdığı 172 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 173. kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Dünya’daki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Hepinizin bildiği gibi polisin olayları önlemesi, suçluların yakalanabilmesinde halk desteği önemlidir. Polis-vatandaş diyaloğu ne kadar iyi olursa, başarıya o denli ulaşılacağının bilinmesi gerekir. Kendi huzuru ve dolayısı ile hepimizin huzuru için halkımız polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Özellikle yaşadığımız sıkıntılı günlerde birlik ve beraberliğimize duyduğumuz inançlı duruşumuzun ülkemizin düşmanlarına yönelik mücadelemizde en güçlü silahımız olacaktır”

Bahçekapılı, şehitlere rahmet, gazi ve görev başındaki personele de başarılar diledi.