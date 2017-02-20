Karamürsel'de Sabah Namazı Buluşması

Karamürsel ilçesinde "Sabah Namazı Buluşması" programları devam ediyor.

Mürselpaşa Camisi'nde "Sabah Namazı Buluşması" kapsamında, Kardeşlik ve Zamanın Kıymetini Bilme Toplantısı yapıldı

Sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ve çay ikram edildi. Mürselpaşa Camisi İmam ve Hatibi Mecit Karakış, yaptığı konuşmada, bu tür programlarla birlik ve beraberliğin artması, kaynaşmanın sağlanmasının amaçlandığını belirterek, "Rabbim emeği geçenlerden razı ve hoşnut olsun. Cennette de bu şekilde toplanmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, velileri ve vatandaşlar katıldı.