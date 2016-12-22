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Karamürsel’de tek yön uygulaması başlıyor

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Karamürsel’de tek yön uygulaması başlıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar gereği, Karamürsel ilçesinde tek yönlü trafik uygulamasının 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

Karamürsel Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Hayri Savdert Sokak, Beyti Karaca Sokak, İdris Gülbaş Sokak, Dikdemir Sokak, Efe Dayı Sokak, tek yönlü olurken Merkez Camisi Önü, 2102. Sokak, 2101. Sokak, Mehmet Yasev Sokak, Hakan Kurt Sokak, Ferhan Kalyon Sokak ve 2130. Sokak araç trafiğine kapatılacak. Sokak ve caddelerin girişlerine hidrolik baba konularak, yaya yolu olarak kullanılacak.

Tek yön olarak belirlenen sokak ve caddelere kapan konulacağı belirtilen açıklamada, "Son olarak açıklanan güzergahlarda yön ihlali yapanlara cezai müeyyide uygulanacak. Şehir içi trafiğinin aksamaması ve düzenli olması için, bu karara tüm araç sahiplerinin ve sürücülerin uyması gerekmektedir. Ayrıca, yol kenarlarına yapılan park olayına da en kısa zamanda çözüm yolu bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

Belediye yetkilileri, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak tek yönlü trafik uygulamasına sürücülerin uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, tek yön uygulamasının trafiği bir nebze rahatlatacağını belirten vatandaşlar, belediyenin ilçedeki otopark sorununa mutlaka kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini dile getirdiler.

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