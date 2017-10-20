Karamürsel'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

Karamürsel'deki Türk Kızılayı Aşevi’nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Türk Kızılayı Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Alemdar, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi olduğunu söyledi.Bin kişiye aşure dağıtılacağını anlatan Alemdar, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini ve her yaptıkları etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Garnizon ve Karamürsel Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ile yönetimi, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

